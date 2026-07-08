La Giunta regionale ha approvato un disegno di legge che promuove pratiche di pesca più sostenibili e mira a ridurre l’uso del polistirene espanso nel settore ittico. Marevivo ha espresso apprezzamento per questa decisione, che si propone di limitare la presenza di questo materiale altamente inquinante nelle acque marine. La legge si concentra sulla promozione di iniziative come ‘BlueFishers’ per contrastare l’inquinamento da polistirolo.

Marevivo fa un plauso alla Regione Campania, la cui Giunta pochi giorni fa ha approvato un disegno di legge che mira a promuovere una pesca più sostenibile e a ridurre l’impiego del polistirene espanso nel settore ittico, un materiale particolarmente inquinante molto presente in mare. Si tratta di un segnale forte, chiaro, di contrasto all’EPS, contro la cui diffusione la Fondazione lotta da anni mediante ‘ BlueFishers ‘, un progetto nato per favorire la transizione verso l’impiego di cassette riutilizzabili in polipropilene per il trasporto e la vendita del pescato: strumenti più resistenti, meno impattanti e capaci di limitare la produzione di rifiuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ambiente: Marevivo rilancia ‘BlueFishers’ contro il polistirolo nella pesca

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