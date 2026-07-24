A14 accordo sulla quarta corsia Il sindaco di Rimini | Un’opera strategica ora serve anche l’alta velocità

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato un protocollo d’intesa riguardante il completamento della quarta corsia dell’autostrada A14. La firma rappresenta un passo avanti atteso da tempo per il potenziamento della rete autostradale. Il sindaco di Rimini ha dichiarato che l’opera è strategica, ma ha anche sottolineato la necessità di sviluppare l’alta velocità sulla stessa tratta. L’accordo riguarda specificamente l’ampliamento della carreggiata e si inserisce in un quadro di interventi infrastrutturali più ampi.

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Rimini, 24 luglio 2026 – Via libera a un tassello atteso da anni per il potenziamento della rete autostradale. Il Protocollo d’intesa sottoscritto ieri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Passante di Bologna contiene infatti anche l’accordo e le risorse per la realizzazione della quarta corsia dell’A14 nel tratto compreso tra Bologna e lo svincolo per Ravenna. Un intervento che, pur sviluppandosi fuori dai confini romagnoli, viene considerato decisivo per migliorare la viabilità dell’intera costa. A sottolinearne l’importanza sono i quattro sindaci dei capoluoghi romagnoli – Michele de Pascale, in qualità di presidente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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