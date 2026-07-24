A14 accordo sulla quarta corsia Il sindaco di Rimini | Un’opera strategica ora serve anche l’alta velocità

Notizia in breve

È stato firmato un protocollo d’intesa riguardante il completamento della quarta corsia dell’autostrada A14. La firma rappresenta un passo avanti atteso da tempo per il potenziamento della rete autostradale. Il sindaco di Rimini ha dichiarato che l’opera è strategica, ma ha anche sottolineato la necessità di sviluppare l’alta velocità sulla stessa tratta. L’accordo riguarda specificamente l’ampliamento della carreggiata e si inserisce in un quadro di interventi infrastrutturali più ampi.