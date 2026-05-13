Quarta pista all' aeroporto di Fiumicino Salvini accelera | Opera strategica

Martedì 12 maggio è stato presentato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, con un focus sulla quarta pista all’aeroporto di Fiumicino. Salvini ha commentato l’evento sottolineando l’opportunità strategica dell’opera, che rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto. La proposta si inserisce nel quadro delle iniziative programmate per il periodo indicato nel documento.

Un assist importante per la realizzazione della quarta pista all’Aeroporto di Fiumicino. Martedì 12 maggio è stato presentato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035. Con un trend che dovrebbe portare l’Italia, nel 2035, ad avere 300 milioni.🔗 Leggi su Romatoday.it

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