Fiumicino AdR rilancia sulla quarta pista | Opera strategica ora accelerare l’iter
A Fiumicino, la società che gestisce l’aeroporto ha dichiarato di supportare la proposta del governo di sviluppare una quarta pista, definendola un’opera strategica e chiedendo di accelerare le procedure per la sua realizzazione. La notizia arriva in seguito alla presentazione del nuovo Piano Nazionale Aeroporti, annunciata questa mattina presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui è stato sottolineato l’interesse per questo progetto.
Il nuovo Piano Nazionale Aeroporti rilancia il ruolo del Leonardo da Vinci. Salvini: “Al 2035 attesi 300 milioni di passeggeri”. Gualtieri: “Scalo centrale per competere nei grandi flussi turistici internazionali”. Fiumicino, 12 maggio 2026 – “Aeroporti di Roma accoglie la visione innovativa di sviluppo illustrata dal ministro Matteo Salvini nell’anticipare i contenuti del nuovo Piano Nazionale Aeroporti, presentato questa mattina al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. È quanto si legge in una nota diffusa da Aeroporti di Roma, secondo cui il piano “conferma la centralità del masterplan di sviluppo sostenibile dello scalo di Roma Fiumicino e della quarta pista, già accolti dall’amministrazione di Fiumicino a seguito della profonda revisione del progetto effettuata negli ultimi anni da parte di Enac e AdR.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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