A Verona, una cella in legno è stata installata in piazza Bra per permettere alle persone di provare le condizioni di sovraffollamento dei detenuti. Nel corso dell'ultimo anno, sono stati ampliati gli spazi di lavoro all’interno del carcere e sono state aumentate le attività di formazione e di lavoro per i detenuti. La cella e gli interventi sono stati realizzati come parte di iniziative di sensibilizzazione pubblica.

«Nel giro di un anno sono stati ampliati gli spazi di lavoro dei detenuti all’interno del carcere e sono state implementate le attività lavorative e di formazione. Ci sono poi circa 60 detenuti che lavorano fuori. Da settembre partirà anche il diploma di ragioneria dell’istituto Bolisani di Villafranca e un altro percorso col Giorgi. Ci sono infine sette detenuti che iscritti all’Università. Sono segnali di una direzione, quella di Maria Grazia Bregoli che dal 2025 ha fatto scelte coraggiose. Rimane però la piaga del sovraffollamento e per questo motivo a breve arriverà in piazza Bra una struttura in legno che riproduce gli spazi di una cella, dove i cittadini potranno sperimentare cosa voglia dire vivere in pochi metri quadrati calpestabili». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - A Verona, in piazza Bra una cella in legno per «sperimentare» le sofferenze dei detenuti in pochi metri quadri

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