Verona risveglio sportivo in Piazza Bra | parte il tour internazionale

A Verona, Piazza Bra ha accolto il via di un evento sportivo che si svolge in diverse città europee. La partecipazione, basata su una quota di iscrizione di 15 euro, consente ai partecipanti di prendere parte a varie attività. Questa manifestazione, nata come una piccola corsa a Modena, si è evoluta nel tempo fino a diventare un tour internazionale, coinvolgendo ora più nazioni e un numero crescente di atleti.

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? Punti chiave Cosa include la quota di iscrizione da 15 euro?. Come si è trasformata una piccola corsa modenese in tour internazionale?. Dove verranno donate le ciliegie avanzate dai partecipanti?. Quali città italiane toccherà il tour dopo la tappa di Verona?.? In Breve Evento nato a Modena nel 2009 con 500 iscritti coinvolge 33 mila persone nel 2025.. Tour internazionale tocca 11 città tra Italia e Regno Unito come Palermo e Brighton.. Iscrizione a 15 euro include t-shirt grigia, ristoro e copertura assicurativa per i partecipanti.. Progetto 5.30 Scuola promuove benessere negli istituti superiori sin dal 2010.. Venerdì 15 maggio alle ore 5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, risveglio sportivo in Piazza Bra: parte il tour internazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Verona, il vino si fa danza: spettacolo in Piazza Bra per VinitalyPiazza Bra a Verona si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l'eccellenza vitivinicola nazionale attraverso il linguaggio... Verona si accende: 100 artisti in Piazza Bra per celebrare il vinoDomani sera, 11 aprile, la città di Verona si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con l’evento Vinitaly and the city, una celebrazione che...