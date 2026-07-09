Alle 21:30 del 9 luglio, in pieno secondo tempo, è stata emanata un’ordinanza che ha chiuso piazza Bra, il principale punto di ritrovo di Verona, per la partita dei Mondiali tra Francia e Marocco. La decisione è stata presa con un’ordinanza al 90esimo minuto e ha portato alla chiusura temporanea della piazza in serata. La misura ha suscitato polemiche, con alcuni che hanno paragonato i piani di emergenza a uno stato di guerra.

Con un’ordinanza al 90esimo minuto, il 9 luglio, Palazzo Barbieri ha deciso di chiudere in serata il cuore della città di Verona per la partita di calcio tra Francia e Marocco. Creando qualche problema inatteso e accendendo più d’una polemica. L’ordinanza è stata pubblicata nel primo pomeriggio sull’Albo Pretorio, senza alcun annuncio. La segretezza era stata richiesta dalla Questura, per evitare l’arrivo di gruppi contrapposti. Ma la determina dirigenziale, inevitabilmente, ha dovuto essere pubblicata sull’Albo municipale. E già alle 18 circolava sui social una convocazione di protesta «per le 20.30 al bar Bra» (a fianco di Palazzo... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Verona, piazza Bra chiusa per la partita dei Mondiali Francia-Marocco. È polemica: «Piani d'emergenza da stato di guerra»

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Verona oggi Piazza Bra blindata per Milano-Cortina 2026

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