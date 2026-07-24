Il 9 settembre, durante l’83ª Mostra di Venezia, è stato presentato il corto “Un passo alla volta” alla Fenice. Il film, prodotto da Image Hunters, è stato presentato da un rappresentante della famiglia Ferragamo. La proiezione ha segnato un'iniziativa in cui il cinema si è unito alla moda, con la partecipazione di pubblico e addetti ai lavori. La presentazione si inserisce nel programma ufficiale del festival.

Il 9 settembre la Mostra di Venezia si accende anche di moda. Alla Fenice, dentro l’83ª edizione del Festival, debutta Un Passo alla Volta, il corto prodotto da Image Hunters e presentato da Ferragamo. Dietro c’è una firma che porta lo stesso cognome della maison: Martina Ferragamo. È lei l’autrice, insieme a Simone Coppo, che firma anche la regia. Un progetto che parte da una domanda essenziale: quando tutto corre e il futuro sembra già scritto, come si fa a trovare la propria direzione? Quando il peso del passato è così luminoso da indicare una sola strada, come si fa a trasformarlo in una scelta intima? La risposta del film è nel titolo. Non due passi alla volta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - A Venezia il cinema incontra l’eleganza della moda: Martina Ferragamo presenta il corto “Un passo alla volta”

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