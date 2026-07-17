Il cortometraggio “Un passo alla volta”, scritto da Martina Ferragamo e Simone Coppo e diretto da quest’ultimo, sarà presentato in anteprima il 9 settembre 2026 al Teatro La Fenice di Venezia, durante l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Il film, prodotto da Image Hunters e presentato da Ferragamo, vede nel cast anche Margherita Buy. La proiezione si svolgerà nell’ambito della manifestazione cinematografica.

S arà presentato in anteprima il prossimo 9 settembre 2026 al Teatro La Fenice di Venezia, nell’ambito dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il cortometraggio “ Un Passo alla Volta”, scritto da Martina Ferragamo e Simone Coppo, diretto da Simone Coppo, prodotto da Image Hunters e presentato da Ferragamo. Nel cast anche Margherita Buy, Francesco Colella e Francesco Centorame. Ferragamo PE 2025: l’eleganza del balletto incontra l’urban style alla Milano Fashion Week X Nato da un’i dea originale di Martina Ferragamo e Simone Coppo, il film prende spunto da una domanda semplice e universale: « Come si trova la propria strada quando tutto sembra già deciso? Quando il passato sembra aver già tracciato una precisa direzione». 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Martina Ferragamo lo racconta, tra sogno e realtà, in "Un passo alla volta", a Venezia 2026. Nel cast anche Margherita Buy

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