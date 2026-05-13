La lotta alla violenza di genere sbarca al cinema | un corto cesenate corre per Venezia

Un cortometraggio ispirato al libro “Sorriso di Milena che muore”, scritto da un insegnante di Cesena, è stato inserito nella selezione ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia. Il film affronta il tema della violenza di genere, trattando in modo diretto e senza approfondimenti emotivi la problematica sociale. La produzione si basa sul testo che racconta una storia legata alla violenza contro le donne, portando così questa tematica sul grande schermo.

Il libro “Sorriso di Milena che muore” di Gianluca Liardo, professore di lettere della scuola secondaria di primo grado “Pascoli” di Cesena, che tratta il delicato ma attuale tema relativo alla violenza delle donne, è diventato un cortometraggio ed è stato iscritto alla Mostra del Cinema di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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