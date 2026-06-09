Il sindaco ha incontrato una persona chiamata Julia durante un evento a Cannes. La storia è descritta come un amore impossibile. L'incontro si sarebbe svolto sulla promenade de la croisette, una zona nota della località. Non sono forniti dettagli ulteriori sul contenuto della relazione o sul contesto dell'incontro. La narrazione si concentra sulla scena e sui protagonisti, senza approfondire motivazioni o sviluppi successivi.

Quale posto migliore, se non la "promenade de la croisette" di Cannes, per quel primo appuntamento. Mica il pontile di Ostia, col rischio di ritrovarsi circondati da qualche balneare arrabbiato! È scoppiato lì, un anno fa, l'amore tra Roberto Gualtieri, sindaco della Roma di oggi, e Julia, rappresentante virtuale dell'antica gens romana. Un luogo caro all'intellighenzia sinistra il tempio del grande cinema d'autore, ma anche dell'annuale appuntamento con il Mipim, dove Roma si fa bella, mostrando agli investitori le sue storiche qualità. Così Julia, con la sua lunga tunica di lino bianca, ha fatto il suo ingresso nel padiglione Roma nella sua primordiale versione 1.0. Gualtieri se l'è presa ancora in erba, assaporando il gusto di poterla plasmare a suo piacimento nei mesi a venire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il sindaco Gualtieri e "Julia", storia di un amore impossibile ai tempi dell'Ai

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