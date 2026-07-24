A Rolo, si sono riuniti in molti per salutare il giovane studente di 17 anni morto in un incidente in moto nel Carpigiano il 10 luglio. La cerimonia funebre si è svolta con il rombo delle moto, mentre ragazzi vestiti di nero hanno partecipato in silenzio. La sbandata che ha causato la tragedia si è verificata durante le ore notturne.

Rolo (Reggio Emilia), 24 luglio 2026 - E’ stato un addio commosso, con tantissimi giovani, tutti vestiti di nero, in segno di lutto, per Nicolas Caliendo, lo studente di 17 anni, vittima di una sbandata in moto accaduta nel Carpigiano la notte del 10 luglio e che alcuni giorni dopo si è trasformata in dramma. Nella chiesa di Rolo, il paese dove la famiglia Caliendo abita a quattro anni, stamattina c’erano molti degli amici e compagni di scuola dell’ istituto Meucci di Carpi, gran parte di loro in lacrime, nel dare l’addio a un ragazzo d’oro, timido ma generoso, stimato e benvoluto da tutti. Il celebrante, don Raffaele, che ha sostituito il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Rolo l'addio a Nicolas Caliendo con il rombo delle moto

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