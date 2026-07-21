Un uomo di Rolo è deceduto dopo essere stato coinvolto in un incidente avvenuto nelle prime ore del 10 luglio tra Carpi e Novi. L’uomo, ferito gravemente, era stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni si sono aggravate e non ce l’ha fatta. La vittima stava tornando a casa quando si è verificato lo scontro. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Rolo (Reggio Emilia), 21 luglio 2026 – Era rimasto ferito gravemente in un incidente accaduto nelle prime ore del 10 luglio scorso, tra Carpi e Novi, mentre tornava verso casa, a Rolo. E nel tardo pomeriggio ha cessato di vivere all’ospedale Maggiore di Bologna, dove da subito era stato trasportato in elicottero. Aveva appena 17 anni Nicolas Caliendo, studente dell’istituto Meucci di Carpi, in passato residente a Novi di Modena e da quattro anni abitante a Rolo. Mentre tornava da Carpi, dopo una serata con gli amici, aveva sbandato in moto, finendo in un punto ben poco visibile dalla strada. Solo ore più tardi, in mattinata, era stato il padre Luigi a notarlo dopo aver percorso più volte il tragitto Carpi-Rolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rolo, non ce l'ha fatta Nicolas Caliendo

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