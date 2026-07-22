Perde il controllo della moto e finisce nel fossato | morto il 17enne Nicolas Caliendo dopo 11 giorni di agonia

Da corrieredibologna.corriere.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni è deceduto dopo aver perso il controllo della moto e finito in un fossato. L’incidente è avvenuto il 10 luglio, e il giovane è rimasto in ospedale per undici giorni prima di morire. La vittima risiedeva a Rolo, nel Reggiano, con la famiglia.

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Aveva fatto un incidente in moto lo scorso 10 luglio, è morto dopo undici giorni di agonia in ospedale, al Maggiore di Bologna. La vittima è Nicolas Caliendo, un ragazzo di 17 anni che abitava a Rolo, nel reggiano, con la famiglia. Fatali le lesioni riportate nell’incidente stradale accaduto sulla statale Romana nord, nel tratto che collega Carpi e Novi. Il giovane stava tornando a casa dopo una serata con gli amici quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Yamaha 125 ed è finito fuori dalla carreggiata. E’ stato il padre, non vedendolo rientrare, a dare l’allarme e ad attivare i soccorsi. Nicolas e la sua moto sono stati ritrovati intorno alle 9 del giorno seguente in un fossato. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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