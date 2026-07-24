A pochi giorni dal parto, un’atleta americana ha corso circa 1600 metri su una pista di Provo, in Utah, in 5 minuti e 26 secondi. L’evento si è verificato a 38 settimane di gravidanza. Durante gli ultimi giorni prima del parto, molte donne trovano difficile anche allacciarsi le scarpe, ma questa atleta ha deciso di correre nonostante la gravidanza avanzata.

A 38 settimane di gravidanza molte donne faticano anche solo ad allacciarsi le scarpe. Poi, però, esistitono le eccezioni. Lo è certamente Kylie Mantz, che durante gli ultimi giorni da futura mamma ha deciso di correre un miglio, circa 1600 metri, su una pista di Provo, in Utah, in 5 minuti e 26 secondi. Un tempo straordinario, che sfiora quello di molte runner non incinte, corretto addirittura in 5 minuti e 21 secondi se rapportato al livello del mare, viste le condizioni di altitudine della pista scelta. Così, dopo la maratoneta cinese che ha terminato la gara nonostante le mestruazioni, un’altra atleta ha dato dimostrazione di quello che possono le donne dell’atletica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A pochi giorni dal parto, l'atleta americana ha voluto chiudere la sua gravidanza come l'aveva iniziata: correndo, e pure forte

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