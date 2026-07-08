Durante un intervento, un formatore e autore ha affermato che molte persone trascorrono mesi a lavorare intensamente, accumulando tensioni e stress, pensando che una breve vacanza possa eliminare tutto. Ha detto che le vacanze non sono una soluzione immediata per recuperare energie e ha sottolineato la difficoltà nel distaccarsi completamente dal lavoro e dalla routine. La sua analisi si basa sul suo lavoro come coach e sulla pubblicazione di un libro recente.

Davvero non sappiamo più ricaricarci in vacanza? E perché ci riesce così difficile staccare? Lo abbiamo chiesto a Richard Romagnoli, formatore, coach, autore bestseller – il suo ultimo libro si intitola Il silenzio che guarisce (Edizioni Sonda) - e ideatore del metodo Happygenetica. Partiamo dalla domanda più scomoda: davvero non sappiamo più andare in vacanza? «Credo che il problema sia proprio questo: non siamo allenati ad andare in vacanza. Passiamo mesi correndo, accumulando tensioni, stress e responsabilità e ci aspettiamo che bastino pochi giorni lontani da casa per azzerare tutto. Ma la vacanza non è una bacchetta magica. Se arriviamo già saturi, stanchi e iperattivati, è molto probabile che emergano tutte le nostre nevrosi proprio quando finalmente ci fermiamo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Richard Romagnoli: «Passiamo mesi correndo, accumulando tensioni, stress e ci aspettiamo che bastino pochi giorni lontani da casa per azzerare tutto. Ma la vacanza non è una bacchetta magica»

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