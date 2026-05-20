Manuela Villa, nata nel 1966, è figlia del cantante Claudio Villa e della showgirl Noemi Garofalo. Dopo la fine della relazione tra i suoi genitori, è cresciuta con la madre e il suo compagno Elio. L’ex marito di Manuela, Marco Narducci, è padre del loro figlio Jacopo e ha dichiarato di essere stato abbandonato pochi mesi dopo il parto. La vicenda personale di Manuela si intreccia con questa storia familiare, che ha visto protagonisti anche altri membri della sua famiglia.

Manuela Villa è nata nel 1966 da Claudio Villa e la showgirl Noemi Garofalo, la storia tra i genitori termina presto e la piccola Manuela cresce insieme alla madre ed al compagno Elio. La mamma di Manuela ha tenuto nascosto alla figlia la reale paternità dichiarando che sarebbe stato commesso un errore nella trascrizione del cognome da parte del prete. A 12 anni scopre la verità grazie ad una suora. “Io vengo a saperlo da una suora: mi trovavo in Sicilia in collegio e una suora, dopo un dispetto, mi disse una frase infelice ‘Ringrazia Dio che sei mantenuta da quell’uomo altrimenti staresti qui’, e lì c’erano tutte bambine abbandonate dai genitori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Manuela Villa, Marco Narducci (e padre del figlio Jacopo): “Mi ha lasciata sola dopo pochi mesi dal parto”

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