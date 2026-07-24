A Monterotondo si abbattono alberi per un parcheggio a pagamento privato i comitati | Danno ambientale irreversibile
A Monterotondo, negli ultimi tempi, sono stati abbattuti alcuni alberi per fare spazio a un parcheggio a pagamento privato. I comitati ambientalisti affermano che l'intervento provocherà un danno ambientale irreversibile. Secondo i promotori del progetto, in 21 anni si prevede un ricavo di circa 30 milioni di euro. Il Comune ha risposto che il progetto ha ottenuto un parere favorevole dagli esperti e che tutti i documenti sono in regola.
Al posto degli alberi parcheggi a pagamento gestiti da privati: "In 21 anni previsto il ricavo di 30 milioni". La smentita del Comune: "Parere degli esperti favorevole e documenti in regola". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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