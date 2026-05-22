No al nuovo parcheggio multipiano a via San Domenico tra Vomero e Soccavo | protesta dei comitati
I residenti della zona tra Vomero e Soccavo hanno manifestato contro il progetto di costruzione di un nuovo parcheggio multipiano in via San Domenico. La protesta è nata in risposta alla proposta di realizzare un centro sportivo nella stessa area, che ha suscitato resistenze tra chi vive e lavora nelle vicinanze. Gli attivisti hanno organizzato manifestazioni e raccolto firme per opporsi ai piani di sviluppo, evidenziando preoccupazioni legate alla congestione e all’impatto ambientale.
Proteste dei cittadini contro il progetto del nuovo centro sportivo di via San Domenico, tra Vomero e Soccavo, con box auto: "Il quartiere è già soffocato dal cemento". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Una nuova porta d'accesso alla città: Sottopasso, parcheggi, decoro e sicurezza
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