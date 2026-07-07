Monterotondo alberi a rischio per i cantieri del parcheggio interrato | flash mob dei residenti

Notizia in breve

Mercoledì 8 luglio si è svolto un flash mob in piazza della Libertà a Monterotondo, vicino a Roma, organizzato dai residenti. L’evento, iniziato alle 20.30 dopo un ritrovo alle 20.15, ha coinvolto cittadini che si sono opposti a un progetto di parcheggio interrato. Il movimento mira a bloccare l’abbattimento di alberi previsto dai lavori, chiedendo di preservare gli alberi e fermare i cantieri. La manifestazione ha visto la partecipazione di residenti e attivisti.