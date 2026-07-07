Monterotondo alberi a rischio per i cantieri del parcheggio interrato | flash mob dei residenti
Mercoledì 8 luglio si è svolto un flash mob in piazza della Libertà a Monterotondo, vicino a Roma, organizzato dai residenti. L’evento, iniziato alle 20.30 dopo un ritrovo alle 20.15, ha coinvolto cittadini che si sono opposti a un progetto di parcheggio interrato. Il movimento mira a bloccare l’abbattimento di alberi previsto dai lavori, chiedendo di preservare gli alberi e fermare i cantieri. La manifestazione ha visto la partecipazione di residenti e attivisti.
Mobilitazione e flash mob mercoledì 8 luglio in piazza della Libertà a Monterotondo, vicino a Roma: ritrovo alle 20.15 e inizio alle 20.30 «per dimostrare che la città vuole difendere i suoi alberi e chiede di fermare un progetto che ne prevede l’abbattimento». L'abbattimento, contro cui si muove il comitato Salviamo piazza della Libertà, è contestuale al progetto del parcheggio interrato: «Archeologia urbanistica che rischia di cancellare una delle aree verdi più importanti del centro storico», denunciano i residenti, critici contro la scelta di eliminare «24 alberi ad alto fusto per far spazio a un parcheggio sotterraneo privato in concessione, un accordo economico che vincola la sosta di tutta la città». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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