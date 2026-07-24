A Knight of the Seven Kingdoms 2 lo showrunner | Tra pagine inedite e alluvioni è stato un inferno

Notizia in breve

Lo showrunner di A Knight of the Seven Kingdoms 2 ha descritto la produzione come un vero inferno, a causa di numerosi ostacoli. Tra le difficoltà ci sono state alluvioni alle Canarie e l’arrivo di nuove pagine inedite inviate da George R. Martin. Questi imprevisti hanno complicato notevolmente il lavoro durante le riprese e la post-produzione della seconda stagione.