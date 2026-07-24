A Knight of the Seven Kingdoms 2 lo showrunner | Tra pagine inedite e alluvioni è stato un inferno
Lo showrunner di A Knight of the Seven Kingdoms 2 ha descritto la produzione come un vero inferno, a causa di numerosi ostacoli. Tra le difficoltà ci sono state alluvioni alle Canarie e l’arrivo di nuove pagine inedite inviate da George R. Martin. Questi imprevisti hanno complicato notevolmente il lavoro durante le riprese e la post-produzione della seconda stagione.
Lo showrunner Ira Parker racconta le enormi difficoltà affrontate durante la lavorazione della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms. Dalle alluvioni alle Canarie alle nuove pagine inedite inviate da George R.R. Martin, fino ai piani per il futuro dello spin-off di Game of Thrones. La seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms non è stata una passeggiata. A raccontarlo è Ira Parker, showrunner dello spin-off HBO tratto dalle novelle di George R.R. Martin, che in un'intervista a The Hollywood Reporter ha definito gli ultimi mesi di produzione senza mezzi termini: "La seconda stagione è stata un fott..o inferno". Le... 🔗 Leggi su Movieplayer.it
A Knight Of The Seven Kingdoms Showrunner DEFENDS His DISGUSTING Intros
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Anteprima di House of the Dragon Episodio 3.06 (Spoiler Estesi) reddit
Oddio tra Peter e Dexter non saprei chi lo merita di più Entrambi più che sorprendenti ma Dexter ha delle scene incredibili per un bambino(tipo quella con il coltello e Aerion) Peter ha dalla sua la scena there are no true knights among you? che è da brividi # x.com