A Knight of the Seven Kingdoms 2 lo showrunner anticipa il debutto della Vedova Rossa | Più politica
Il secondo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms 2 sta per andare in onda, con alcune novità sul personaggio della Vedova Rossa. Lo showrunner Ira Parker ha annunciato che la figura di Lady Rohanne Webber entrerà in scena, portando con sé elementi di intrigo politico. La produzione sta affrontando condizioni meteorologiche avverse durante le riprese, mentre si prepara a mostrare un approfondimento sulla relazione tra la nobildonna e la dinastia Lannister. La presenza di nuovi personaggi si inserisce in un racconto più complesso e articolato.
Il secondo capitolo dello spin-off di Game of Thrones metterà a dura prova Ser Duncan l'Alto. Tra piogge torrenziali sul set e intrighi politici, lo showrunner Ira Parker annuncia l'arrivo di Lady Rohanne Webber, l'astuta nobildonna legata a doppio filo al futuro della dinastia Lannister. Se la prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms si è chiusa nel segno del dramma e dell'azione, con la partenza di Ser Duncan l'Alto (Peter Claffey) insieme al suo scudiero Egg (Dexter Sol Ansell), il futuro della serie HBO promette di abbandonare temporaneamente i campi da torneo per addentrarsi nei corridoi più viscidi del potere. Chi è la "Vedova... 🔗 Leggi su Movieplayer.it
A Knight Of The Seven Kingdoms Showrunner DEFENDS His DISGUSTING Intros
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Nuove foto di un villaggio sul set della Stagione 2 di A Knight of the Seven Kingdoms. Fonte: Los Siete Reinos Piotr Drezinski #akotsk #AKnightOfTheSevenKingdom - Facebook facebook
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