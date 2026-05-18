A Knight of the Seven Kingdoms 2 lo showrunner anticipa il debutto della Vedova Rossa | Più politica

Il secondo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms 2 sta per andare in onda, con alcune novità sul personaggio della Vedova Rossa. Lo showrunner Ira Parker ha annunciato che la figura di Lady Rohanne Webber entrerà in scena, portando con sé elementi di intrigo politico. La produzione sta affrontando condizioni meteorologiche avverse durante le riprese, mentre si prepara a mostrare un approfondimento sulla relazione tra la nobildonna e la dinastia Lannister. La presenza di nuovi personaggi si inserisce in un racconto più complesso e articolato.

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