Il direttore della fotografia della serie HBO ha mostrato alcune immagini dal set dove si stanno svolgendo le riprese della seconda stagione dello spin-off de Il Trono di Spade Una nuova immagine della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms ha svelato il ritorno di Ser Duncan l'Alto mentre prosegue la produzione dello spin-off de Il Trono di Spade. La serie, ambientata quasi un secolo prima degli eventi dello show originale, segue le avventure di Duncan, conosciuto anche come Dunk, e del suo scudiero Aegon Targaryen, detto Egg, durante il loro viaggio attraverso Westeros. La prima stagione ha ottenuto ottimi riscontri dalla critica, tanto che una seconda stagione è stata confermata ancora prima della messa in onda. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - A Knight Of The Seven Kingdoms 2, Ser Duncan irriconoscibile nella prima foto

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A Knight of the Seven Kingdoms | Trailer | HBO Max

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