di Stela Mehmeti ROMA L’aeroporto di Fiumicino apre le porte a una nuova stagione di accoglienza e servizi. Con il taglio del nastro di "Open – Fco Smart Workplace", Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, inaugura un nuovo centro in grado di ospitare fino a 600 persone in 70 uffici e 35 sale meeting, davanti al terminal 1 del Leonardo da Vinci. La nuova struttura da 16mila metri quadrati, realizzata in due anni, rappresenta un ulteriore tassello nel piano di sviluppo dell’aeroporto che si prepara ad intercettare una domanda di traffico al 2046 stimata fino a 100 milioni di passeggeri. La città di Fiumicino continua a cambiare volto. Una città che attraverso l’aeroporto diventa sempre più crocevia di flussi turistici e un ponte tra il Paese e il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Fiumicino arriva l’hub "Open". Benetton: "Continuiamo con tenacia"

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