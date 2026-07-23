Aeroporti di Roma, parte del Gruppo Mundys, ha aperto oggi “Open – FCO Smart Workplace”, un centro direzionale situato di fronte al Terminal 1 del Leonardo da Vinci. La struttura, progettata con un approccio innovativo, punta a migliorare i servizi e l’efficienza operativa. La presentazione è avvenuta con l’obiettivo di offrire un ambiente all’avanguardia, focalizzato sulla qualità del lavoro e sull’integrazione tecnologica.

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, ha inaugurato oggi “Open – FCO Smart Workplace”, il nuovo e avanguardistico centro direzionale realizzato nell’area di fronte al Terminal 1 del “Leonardo da Vinci”. La nuova infrastruttura andrà a rafforzare ulteriormente il ruolo dello scalo, confermato miglior aeroporto europeo per l’ottava volta dal 2018, come hub integrato, sostenibile e al servizio di un importante sistema produttivo e occupazionale composto da compagnie aeree, imprese, professionisti e operatori. Con l’apertura di Open, ADR compie quindi un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo infrastrutturale dell’area fronte Terminal, ampliando la propria offerta direzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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AdR presenta Open, Benetton (Mundys): Al primo posto qualità dei servizi e innovazione

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