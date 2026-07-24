A Firenze nasce Discover | il modello italiano contro le dipendenze digitali

Da metropolitanmagazine.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Firenze è stato avviato “Discover – Fuori dal guscio”, un progetto che mira a combattere l’uso eccessivo di smartphone e social tra i giovani. L’iniziativa si propone di ridurre l’isolamento tra i ragazzi senza ricorrere a divieti, adottando un modello italiano contro le dipendenze digitali. La proposta si concentra su strategie alternative, senza specificare le modalità di intervento o le risorse coinvolte.

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La lotta all’abuso di smartphone e social compie un passo fondamentale in Italia. A Firenze nasce “Discover – Fuori dal guscio”, un progetto ambizioso che punta a contrastare l’isolamento dei più giovani senza ricorrere a semplici divieti. L’accordo, firmato tra Asl Toscana centro, Comune di Firenze e la cooperativa ReteSviluppo, segna una svolta importante. La struttura rappresenterà, infatti, il primo centro dipendenze digitali del Paese specializzato sul tema della disconnessione e dell’uso consapevole della tecnologia. L’Italia scommette sulla prevenzione: come funziona il primo centro dipendenze digitali. Mentre diversi Paesi europei scelgono la strada dei divieti rigidi, la strategia italiana parte dalla sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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