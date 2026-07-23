A Firenze è stato inaugurato il primo centro italiano dedicato al contrasto delle dipendenze da social media. L'iniziativa è frutto di un accordo tra l'azienda sanitaria locale, il Comune e una cooperativa sociale. Il centro si propone di offrire supporto a chi manifesta problemi legati all'uso eccessivo di piattaforme digitali. Nessuna informazione è stata fornita sui servizi specifici o sui numeri di contatto.

AGI - Stop alla schiavitù digitale, nasce a Firenze il primo centro italiano contro la dipendenza da social, frutto dell'accordo di collaborazione tra Asl Toscana Centro, Comune di Firenze e Cooperativa ReteSviluppo. Un presidio socio-educativo per l'utilizzo consapevole del digitale, con un centro per il contrasto alle dipendenze digitali e la promozione di un uso responsabile della tecnologia. Il contrasto alle dipendenze social. È quanto prevede il progetto 'Discover-Fuori dal guscio', primo presidio stabile in Italia per il contrasto alle dipendenze digitali, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa all 'Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. 🔗 Leggi su Agi.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Agi.it - Dipendenze da social, a Firenze il primo centro italiano per contrastarle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Firenze protocollo Società salute-sindacati su gioco azzardo patologico

Notizie e thread social correlati

Stop alla schiavitù digitale, nasce a Firenze il primo centro italiano contro la dipendenza da socialA Firenze è stato aperto il primo centro italiano dedicato alla lotta contro la dipendenza da social media.

Dipendenza da smartphone e TikTok: a Firenze nasce il primo centro d’Italia per “disintossicare” i ragazziA Firenze apre il primo centro in Italia dedicato alla disintossicazione da smartphone e TikTok per adolescenti.

Temi più discussi: Social come droga: così le dipendenze invisibili mettono a rischio i giovani; Giovani e social: come tirare il freno alla dipendenza che fa male alle relazioni; Sempre connessi, sempre più fragili. La nuova emergenza delle dipendenze digitali; I giovani e la dipendenza da smartphone e social: se le nuove droghe sono digitali.

Dai social al gioco d’azzardo online, perché crescono le dipendenze giovanili x.com

Dipendenze da social, a Firenze il primo centro italiano per contrastarleAGI - Stop alla schiavitù digitale, nasce a Firenze il primo centro italiano contro la dipendenza da social, frutto dell'accordo di collaborazione tra Asl Toscana Centro, Comune di Firenze e Cooperati ... msn.com

La Francia vieta i social agli under 15, è la prima in Europa - Europa reddit

Firenze inaugura il primo centro contro la dipendenza da socialNasce il progetto 'Discover-Fuori dal guscio', un presidio socio-educativo per promuovere l'uso consapevole della tecnologia e contrastare le dipendenze digitali, grazie alla collaborazione tra Asl To ... italiaoggi.it