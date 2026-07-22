A Firenze è stato inaugurato il primo centro in Italia dedicato alla disconnessione digitale per i giovani. Il centro si concentra sulla prevenzione dell’uso problematico degli schermi e sulla promozione di pause dalla tecnologia. È stato creato con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato a favorire il distacco dai dispositivi digitali tra i giovani. La struttura si rivolge a chi desidera ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi e migliorare il proprio rapporto con la tecnologia.

FIRENZE – Nasce a Firenze il primo centro italiano interamente focalizzato sulla disconnessione digitale e sulla prevenzione dell’uso problematico degli schermi tra i giovani. Il progetto, denominato Discover – Fuori dal guscio, è frutto di un’intesa formale sottoscritta nel complesso di Santa Maria Nuova tra l’Azienda sanitaria locale Toscana centro, il Comune di Firenze e la cooperativa di impresa sociale ReteSviluppo. L’iniziativa ha incassato l’apprezzamento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L’attività sperimentale prenderà il via dopo l’estate, con una prima fase programmata fino al dicembre 2026. La sede prescelta è... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Nasce a Firenze Discover, il primo centro in Italia dedicato alla disconnessione digitale per i giovani

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