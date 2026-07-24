Otto italiani su dieci scelgono di viaggiare in auto durante le vacanze estive. Le partenze avvengono spesso all’alba per evitare il traffico, con molte famiglie che pianificano soste frequenti e playlist musicali per passare il tempo. Durante il viaggio, si registrano spesso discussioni con il navigatore e variazioni di ritmo di viaggio. Nonostante le differenze nelle abitudini, l’auto rimane il mezzo principale per spostarsi durante l’esodo estivo.

C’è chi parte all’alba per evitare il traffico, chi programma soste ogni due ore e chi considera già il viaggio parte della vacanza. Cambiano le abitudini, ma una cosa resta uguale: l’auto è ancora la regina dell’esodo estivo. A dirlo è una ricerca YouGov realizzata per Ford, secondo cu i 8 italiani su 10 la scelgono per raggiungere la meta delle vacanze o tornare nella propria regione d’origine, soprattutto per la libertà di movimento, l’autonomia negli spostamenti e il comfort che offre. Quattro modi di vivere il viaggio. Non tutti, però, affrontano la strada allo stesso modo. Dalla ricerca emergono quattro profili di viaggiatori che raccontano esigenze e stili diversi, ma accomunati dalla voglia di arrivare a destinazione con il minor stress possibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 8 italiani su 10 vanno in vacanza in auto: tra partenze all’alba, liti con il navigatore, playlist, soste programmate e pianificazione, ecco i trend di viaggio

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