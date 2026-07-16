Il viaggio in van sta diventando una scelta popolare tra giovani adulti, che preferiscono spostarsi con veicoli ricreazionali per vivere esperienze più flessibili e autentiche. Molti trascorrono le notti vicino a specchi d’acqua o in aree naturali, spesso modificando gli itinerari in base alle proprie preferenze. Durante le soste, alcuni rispondono alle email di lavoro, sfruttando ambienti tranquilli come pinete o zone isolate, prima di ripartire verso nuove destinazioni.

Dormire di fronte a uno specchio d’acqua alpina, deviare dall’itinerario stabilito all’ultimo secondo, rispondere alle email di lavoro circondati dal silenzio di una pineta e poi rimettersi in marcia verso una nuova meta. Più che una semplice modalità di vacanza, la van life — l’arte di vivere e viaggiare a bordo di un furgone camperizzato — si è trasformata nel manifesto di un nuovo approccio all’esistenza. Fondato sui principi della flessibilità, della libertà e dello “slow travel”, questo stile di vita nomade sta riscrivendo le regole del turismo e, in alcuni casi, della stessa quotidianità domestica. La svolta dei nomadi digitali: come lo smart working ha trasformato i furgoni in uffici mobili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Van life, il viaggio lento che piace a Gen Z e Millennials: ecco perché la vacanza su quattro ruote è diventato il nuovo trend

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Viaggiare lento: la mia idea di libertà in Sardegna

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