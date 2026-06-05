A metà tra cleanser ed esfoliante delicato ecco il nuovo trend di struccaggio da provare E poi portare in vacanza

Da iodonna.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato lanciato un nuovo prodotto di skincare che combina le caratteristiche di un cleanser e di un esfoliante delicato. Si tratta di detergenti in polvere, leggeri e concentrati, che si attivano a contatto con l’acqua. Questi prodotti rappresentano un’evoluzione nel settore e sono indicati come un trend da portare anche in vacanza. La formula permette di pulire e esfoliare in modo delicato, offrendo una soluzione versatile per la cura della pelle.

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Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Si "attivano" con l’acqua e sono sempre più amati: i detergenti in polvere assicurano detersione ed esfoliazione in un solo gesto. E sono perfetti anche nel bagaglio a mano Leggeri, concentrati e attivati dall’acqua: i detergenti in polvere sono una delle evoluzioni più interessanti della skincare contemporanea. A metà tra cleanser ed esfolianti delicati, queste formule, con poche gocce d’acqua, si trasformano in mousse soffici o creme leggere capaci di detergere la pelle in profondità, eliminando impurità, sebo e residui di inquinamento. Ecco come funzionano, quali ingredienti cercare e perché stanno diventando protagonisti delle nuove beauty routine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - A metà tra cleanser ed esfoliante delicato, ecco il nuovo trend di "struccaggio" da provare. E poi portare in vacanza
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