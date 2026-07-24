72 Hours recensione | Kevin Hart e un film comico che si sforza di far ridere
Sfruttando un cast interessante, la commedia diretta da Tim Story non va oltre uno schema che ripropone una stantia comicità, in cui si interseca la solita linea crime da allegare alle etichette Netflix. Ci mancherebbe, mica ci aspettavamo qualcosa di nuovo, e nemmeno ci aspettavamo la miglior commedia dell'anno, tuttavia 72 Hours, arrivato su Netflix, conferma la triste condizione di certi prodotti, strizzati fino all'osso. Un'operazione da 50 milioni di dollari, concepita a tavolino per essere una non-richiesta alternativa a Una notte da leoni che incontra Le amiche della sposa, trasformandosi presto in uno striminzito titolo che, al netto... 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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72 Hours Trailer 2026 | Kevin Hart | Netflix | Streaming Soon
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