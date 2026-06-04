Scary Movie 6 recensione | semplicemente un film che non fa ridere

Notizia in breve

Il film presenta una serie di battute ripetitive e poco divertenti, senza riuscire a catturare le sfumature nostalgiche del genere. La trama si sviluppa senza sorprese, e le gag non suscitano nessuna reazione. La mancanza di originalità e il ritmo lento rendono il film noioso e poco coinvolgente, lasciando gli spettatori senza momenti di vero divertimento.