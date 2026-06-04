Scary Movie 6 recensione | semplicemente un film che non fa ridere
Il film presenta una serie di battute ripetitive e poco divertenti, senza riuscire a catturare le sfumature nostalgiche del genere. La trama si sviluppa senza sorprese, e le gag non suscitano nessuna reazione. La mancanza di originalità e il ritmo lento rendono il film noioso e poco coinvolgente, lasciando gli spettatori senza momenti di vero divertimento.
Una sequela di noiose e ripetitive battute riempiono un'operazione che sembra incapace di cogliere addirittura le sfumature nostalgiche. Che dire? Non c'è niente da dire. Tecnicamente, Scary Movie 6 non è nemmeno recensibile. Come poter giudicare un'operazione che non rincorre né la nostalgia né l'umorismo tout court, inanellando una sequela di gag senza avere mai la giusta spinta comica? Torniamo un attimo indietro al 2000. Anni meravigliosi, certo. Tutto poteva ancora accadere. La fertilità dell'epoca permetteva un determinato tipo di approccio parodistico, pronto a "smitizzare" e de-orrorificare la paura stessa. Un approccio che, teoricamente, potrebbe anche essere replicato oggi (vedi alla voce Una pallottola spuntata con Liam Neeson), se non fosse che dietro il film diretto da Michael . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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