Dal 1 al 6 ottobre a Genova si terrà il 66° Salone Nautico Internazionale, che si conferma come una piattaforma di riferimento per l’industria nautica. La manifestazione si presenta in crescita rispetto alle edizioni precedenti, con un aumento dell’esposizione e delle opportunità di mercato. La fiera si propone di supportare le imprese del settore, offrendo uno spazio per mostrare le novità e favorire incontri commerciali.

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - A Genova, dall'1 al 6 ottobre, il 66° Salone Nautico Internazionale cresce nell'esposizione confermando la propria identità più profonda: essere la piattaforma che accompagna l'industria nautica, ne orienta le scelte e la sostiene nei momenti di instabilità. A due mesi dall'apertura del 66° Salone Nautico Internazionale, in programma a Genova dall'1 al 6 ottobre, nonostante il mercato sia condizionato dalla situazione geopolitica internazionale, gli espositori confermano la loro fiducia nel ritorno al tradizionale posizionamento nel calendario fieristico, consolidando il ruolo del Salone Nautico quale principale strumento dell'Industria nautica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 66° Salone Nautico Internazionale: fiducia delle imprese, crescita esposizione e nuove opportunità di mercato

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