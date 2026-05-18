Sistema Gusto accelera nel foodservice gourmet da TUTTOFOOD 2026 nuove opportunità per il mercato HoReCa italiano e internazionale
Al TUTTOFOOD 2026, il Sistema Gusto ha presentato nuove iniziative rivolte al settore del foodservice gourmet. L’obiettivo è rafforzare l’offerta nel mercato Ho.Re.Ca. sia in Italia che all’estero, puntando su soluzioni che combinano qualità, rapidità e identità gastronomica. La ristorazione professionale si sta orientando verso modelli in grado di soddisfare esigenze di efficienza e distintività. Queste proposte intendono rispondere alle richieste di un settore in evoluzione, con un’attenzione crescente verso standard elevati di servizio.
La ristorazione professionale guarda con crescente attenzione a modelli capaci di garantire qualità costante, rapidità di servizio e identità gastronomica. È uno dei dati più importanti emersi dalla partecipazione di Sistema Gusto a TUTTOFOOD 2026, la manifestazione milanese che ha riunito operatori, buyer, distributori e protagonisti della filiera agroalimentare e foodservice. Per l’azienda di Concorezzo, specializzata nella produzione di piatti pronti gourmet e semilavorati premium per il canale Ho.Re.Ca., la fiera ha rappresentato un passaggio di forte visibilità commerciale, con incontri qualificati, nuovi contatti e segnali concreti di interesse da parte di interlocutori italiani ed esteri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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