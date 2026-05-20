Gigaciao trionfa all’ultimo Salone Internazionale del Libro di Torino tutto merito delle sue nuove uscite

Alla fine di un anno intenso, la casa editrice ha partecipato all’ultimo Salone Internazionale del Libro di Torino, presentando diverse novità editoriali. La partecipazione si inserisce in un percorso di crescita e di pubblicazioni recenti, che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei lettori. L’evento ha rappresentato un momento importante per l’editrice, che ora si prepara a lanciare nuove uscite di rilievo, continuando a consolidare la propria presenza nel panorama letterario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un grande anno ha visto la case editrice al ultimo Salone del Libro di Torino e ora si prepara a rilasciare i suoi pezzi da 90. Gigaciao continua a crescere anche grazie alla partecipazione alle fiere di settore, un’attività perno dell’azione commerciale e promozionale della casa editrice. Anche quest’anno il Salone Internazionale del Libro di Torino si conferma un momento irrinunciabile per incontrare i lettori e le lettrici. Molti lettori e lettrici. A sole due settimane dal termine di Napoli Comicon 2026, dove Gigaciao ha registrato un incremento dei volumi di vendita del 20% rispetto ai dati dello scorso anno nello stesso festival, anche nell’edizione 2026 del Salone Internazionale del Libro di Torino si sono raggiunti obiettivi importanti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Gigaciao trionfa all’ultimo Salone Internazionale del Libro di Torino (tutto merito delle sue nuove uscite) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Uno stand tutto all’insegna delle nuove uscite di J-POP Manga al Salone del Libro di TorinoUna bella scoparciata di nuove uscite a tema manga ci aspetta prossimamente nell’evento letterario più amatato di Torino. Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII...