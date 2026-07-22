In vista del Gran Premio d’Ungheria, l’attenzione si concentra sulla Ferrari, considerata ormai recuperata dopo le recenti prestazioni. Gli analisti Piola e Maglienti hanno esaminato i dati del GP del Belgio e le possibili strategie per la gara in Ungheria, che chiuderà il Mondiale di Formula 1 2026 prima della pausa estiva. La squadra italiana sembra aver migliorato la competitività, ma resta da verificare come si tradurrà in pista.

Nuovo appuntamento con Motor News, dedicato all’analisi del GP del Belgio e all’avvicinamento al Gran Premio d’Ungheria, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026 prima della pausa estiva. Con Giorgio Piola e Biagio Maglienti ripercorriamo dal punto di vista tecnico tutto ciò che è accaduto sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, tra strategie, prestazioni delle monoposto e protagonisti del weekend. Al centro della puntata il nuovo successo di Andrea Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale dopo la vittoria in Belgio, il momento di crescita della Ferrari con un Charles Leclerc competitivo fino all’ultimo e un Lewis Hamilton in netta ripresa nonostante un weekend complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Antonelli da Mondiale, Ferrari ritrovata: l'analisi di Piola e Maglienti verso il GP d'Ungheria

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