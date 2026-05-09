Nelson Piquet Jr ha commentato la reazione di Isack Hadjar dopo l’incidente avvenuto a Miami, definendola immatura. L’ex pilota ha espresso il suo giudizio sui comportamenti mostrati dal giovane pilota nel post incidente, evidenziando una mancanza di compostezza. Hadjar aveva reagito in modo che Piquet Jr ha ritenuto poco appropriato, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto delle dichiarazioni o sulle conseguenze.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nelson Piquet Jr non ha risparmiato critiche a Isack Hadjar in merito alla sua reazione post-incidente durante il Gran Premio di Miami, definendola “infantile”. Il giovane pilota francese ha mostrato chiaramente la sua frustrazione dopo il crash, sbattendo il palmo contro il volante mentre cercava di elaborare quanto accaduto. Il fine settimana era già stato difficile per Hadjar, che aveva espresso preoccupazioni sulla sua performance, chiarendo quanto fosse distante da Max Verstappen anche prima delle qualifiche. Il momento critico è arrivato quando Hadjar è finito contro le barriere in uscita dalla curva 15.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Nelson Piquet Jr critica la reazione immatura di Isack Hadjar dopo l’incidente a Miami.

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