300 medici smontano la guida gender dei pediatri

300 medici hanno contestato la guida sui percorsi di genere nei servizi pediatrici. La loro presa di posizione si basa su argomentazioni scientifiche, chiedendo un confronto aperto e trasparente. Non sono stati avanzati giudizi su singole persone, ma si sono focalizzati sui contenuti delle raccomandazioni. La discussione si concentra sulla validità delle evidenze e sulla possibilità di dialogo tra le parti coinvolte. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora risposto alle critiche mosse dai medici.

Ora vedremo se i sostenitori delle teorie sul cambiamento di genere sono disponibili e capaci di sostenere il confronto sul piano scientifico invece di limitarsi a trattare come un criminale chiunque non concordi con le verità immutabili enunciate dagli attivisti trans. Come noto, la Società italiana di pediatria (Sip) ha licenziato nelle scorse settimane una guida intitolata «Oltre lo sguardo», che dovrebbe servire ai pediatri per orientarsi nella gestione dei bambini che dimostrino, appunto, problematiche relative al genere.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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