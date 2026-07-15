La guida gender partorita dai pediatri è un pericolo Il ministro intervenga

Da laverita.info 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una guida sulla identità di genere e omogenitorialità pubblicata dalla Società italiana di pediatria ha suscitato critiche da parte di medici e specialisti. Questi sottolineano che la priorità deve essere la tutela dei minori e accusano la guida di promuovere un'ideologia. La discussione riguarda il contenuto e le implicazioni della pubblicazione, mentre il ministero non ha ancora commentato ufficialmente.

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La contestata guida della Società italiana di pediatria su identità di genere e omogenitorialità finisce nel mirino di medici e specialisti: «Prima viene la tutela dei minori, non l’ideologia». Chiesto l’intervento del ministero della Salute. Leggendo e rileggendo quel documento, la sostanza che se ne trae è che abbonda di assiomi ideologici e di scienza poco o niente, forse qualche timida comparsa. Certamente con un articolo su un quotidiano è impossibile esporre una dettagliata analisi che confuta radicalmente quel documento, ma sarebbe sbagliato e dannoso lasciar cadere l’argomento. Lo dobbiamo al grande pubblico, fatto di genitori,... 🔗 Leggi su Laverita.info

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