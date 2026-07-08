«Il genere fluido non è scienza: è ideologia», «La SIP ritiri subito la Guida Gender». Questi alcuni dei cartelli con cui stamattina Pro Vita & Famiglia ha tenuto un presidio davanti alla sede della Presidenza della Società Italiana di Pediatria (SIP), in via Cavour a Roma. «Chiediamo al presidente Rino Agostiniani – come chiedono anche gli oltre 33.000 firmatari della nostra petizione – il ritiro immediato della Guida che parla di bambini trans di 3 anni o di dimettersi, e al presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Rocco Bellantone di ritirare il patrocinio dell’ente alla presentazione della Guida in programma durante il 38° Congresso Nazionale ACP, organizzato e ospitato proprio dall’ISS i prossimi 5 e 6 novembre», spiega Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia e presente al presidio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Pro Vita ai pediatri: «Ritirare Guida Gender su bambini trans»

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Pediatri LGBT: firma la petizione!

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