2WATCH Group | l’intrattenimento è la nuova strategia di comunicazione dei brand

Un’azienda specializzata in entertainment ha annunciato di aver adottato l’intrattenimento come strategia principale di comunicazione. La società integra creatività, produzione audiovisiva, media, talent e tecnologia AI in un unico hub. Questa scelta mira a coinvolgere il pubblico attraverso contenuti più immersivi e innovativi. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali partner o campagne specifiche. La società ha comunicato i dettagli della trasformazione senza indicare tempistiche o risultati attesi.

2WATCH GROUP, l’entertainment hub che integra creatività, produzione audiovisiva, media, talent e sviluppo tecnologico AI-based in un unico ecosistema integrato, prosegue il suo percorso di crescita registrando un incremento di fatturato del 80% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2025, rafforzando il posizionamento da entertainment partner con l’ingresso di Gianluca Tedoldi (ex BCube, Publicis Groupe) come Head of Strategic Development. La pubblicità funziona quando smette di inseguire le persone e torna a intrattenerle. È la convinzione su cui 2WATCH Group costruisce la propria offerta — e la direzione verso cui il mercato si sta muovendo: i brand non cercano più fornitori di campagne, cercano partner capaci di costruire contenuti che le persone scelgono di guardare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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