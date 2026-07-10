Il Palermo introduce una nuova strategia di brand | il video di presentazione

Il Palermo FC ha pubblicato un video di presentazione per il suo nuovo progetto di branding. Nel filmato si evidenziano elementi visivi che richiamano la città di Palermo, la sua storia e la cultura locale. Il video intende rafforzare il legame tra il club e la comunità, aggiornando l’immagine ufficiale e sottolineando il rinnovato posizionamento strategico del team. La durata complessiva è di circa due minuti.

Il Palermo FC presenta un nuovo progetto di branding che rinnova il posizionamento strategico e l’identità visiva del club, rafforzando il legame con la città di Palermo e con la sua storia, cultura e tradizione sportiva. Il progetto punta a valorizzare il colore rosa, simbolo distintivo del club, e a consolidarne il profilo internazionale. La nuova identità si fonda su quattro valori chiave: "Mosaico", "RosaNero", "Fatti per volare" e "Appartenenza". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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