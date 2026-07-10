Nuova strategia di brand e identità visiva per il Palermo

Il Palermo ha avviato una nuova strategia di brand e identità visiva, accompagnando l'inizio della stagione con i giovani in ritiro in Val Gardena. Contestualmente, è partita anche un'iniziativa ufficiale legata all'immagine del club. La squadra si prepara alla nuova annata sotto la guida di Pippo Inzaghi, mentre il club lavora su rinnovi e presentazioni di nuovi progetti di comunicazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo ai contenuti specifici della strategia.

PALERMO (ITALPRESS) – Comincia la stagione con i ragazzi di Pippo Inzaghi in ritiro in Val Gardena, ma contestualmente parte anche l'iniziativa del Palermo. Al via, infatti, il nuovo progetto di branding del club che “si evolve con un rinnovato posizionamento strategico e un nuovo sistema di identità visiva: un legame più profondo con la città e la sua potenza espressiva, un attaccamento più intenso e consapevole ai tratti storici, culturali, sociali e sportivi, che rendono Palermo e il Palermo riconoscibili nel panorama sportivo nazionale e internazionale. A partire dal colore rosa, che – sottolinesa una nota della società – da oltre un secolo fa del Palermo un'icona globale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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