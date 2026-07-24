29enne nascondeva la cocaina tra le statuette religiose nella sua casa a milano il provvedimento

Una persona di 29 anni è stata arrestata a Milano dopo che la polizia ha trovato 107 grammi di cocaina nascosta tra statuette religiose in un altarino nella sua abitazione. L’arresto è stato effettuato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata sequestrata durante un controllo.

Nascondeva la cocaina in un altarino a casa sua, tra statuette religiose. Per questo la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ha sequestrato 107 grammi di cocaina. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Greco Turro, durante un servizio di controllo del territorio per il contrasto dello spaccio, in via Ponale hanno fermato il 29enne che si stava spostando su un monopattino elettrico. L’uomo si è mostrato subito particolarmente nervoso e i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione nel suo appartamento in via Antonio Lissoni. All’interno è stata trovata una busta con 107 grammi di cocaina, nascosta dietro un altarino allestito con delle statue religiose. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Milano, nascondeva la cocaina nelle statuette religiose: arrestatoUn uomo è stato arrestato a Milano dopo aver nascosto 107 grammi di cocaina in statuette religiose.

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