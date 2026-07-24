Negli ultimi tre anni, la Lombardia ha attratto investimenti per 2,8 miliardi di euro in conto capitale. In questo periodo sono stati creati circa 4.800 nuovi posti di lavoro distribuiti su 81 diversi progetti. Questi dati si riferiscono alle richieste di accesso al mercato della regione da parte di operatori stranieri. Il progetto “Invest in Lombardy” mira a consolidare questi risultati nel 2026.

2,8 miliardi di euro di investimenti in conto capitale (Capex) e quasi 4.800 posti di lavoro in 3 anni su 81 diversi progetti: sono questi i primi risultati che il progetto “Invest in Lombardy” può consolidare nel 2026 sulla base delle richieste di accesso al mercato della prima regione italiana da parte di operatori stranieri. Un dato notevole che consente di cogliere il peso strategico della Lombardia come motore economico del Paese e parimenti di leggere questa statistica sulla base del ruolo dominante della componente innovativa e ad alto valore aggiunto, tanto nel settore industriale, tradizionale perno dell’economia della provincia manifatturiera, quanto nel comparto dei servizi che ha in Milano, chiaramente, la città-regina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - 2,8 miliardi di euro di investimenti e 4.800 posti di lavoro: vola l’attrattività della Lombardia

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Saudi PIF Governor: We have invested €98 Billion in Europe since 2017

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