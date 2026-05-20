Il settore del trasporto aereo europeo rappresenta un comparto economico di notevole rilevanza, con un valore stimato di 121 miliardi di euro e un contributo diretto di circa 1,8 milioni di posti di lavoro. Questi numeri riflettono l’importanza di questa industria per l’economia dell’Unione Europea, coinvolgendo aziende, lavoratori e attività connesse. La sua influenza si estende a diversi settori, generando un impatto socioeconomico consistente sul prodotto interno lordo della regione.

Il trasporto aereo europeo vale oggi circa 1,8 milioni di posti di lavoro e genera un impatto socioeconomico stimato in 121 miliardi di euro sul Pil dell’Ue. È da questo dato che ha preso avvio il confronto promosso dalla Fondazione Pacta al Centro Studi Americani di Roma, dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del comparto, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità. Al centro del dibattito il ruolo dei Sustainable Aviation Fuels e delle principali misure europee, da Fit for 55 a ReFuelEU Aviation fino all’ETS, considerate ormai decisive per il percorso di transizione del settore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il trasporto aereo europeo vale 121 miliardi di euro e 1,8 milioni di posti di lavoro

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