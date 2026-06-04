Maximall a Pompei investimenti per 110mln di euro e 2.500 nuovi posti di lavoro

Notizia in breve

Maximall di Pompei ha annunciato l’avvio di due nuovi progetti per un investimento totale di 125 milioni di euro. I lavori prevedono la creazione di circa 2.500 nuovi posti di lavoro. L’investimento si inserisce in un piano di sviluppo dell’area commerciale. I progetti riguardano l’ampliamento delle strutture e l’apertura di nuovi punti vendita. La società ha comunicato che i lavori sono iniziati e proseguiranno nei prossimi mesi.