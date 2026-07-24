Sono stati elencati 24 cocktail bar a Milano, senza una classifica ufficiale dei migliori barman. Il testo indica che stilare una lista di professionisti è difficile e soggettivo. Viene comunque promesso di aggiornare periodicamente i consigli per offrire nuovi spunti per chi cerca esperienze di qualità nei locali della città. Non vengono forniti dettagli sui singoli bar o sui professionisti coinvolti.

Stilare una classifica dei migliori barman è compito arduo e parecchio soggettivo, ci limiteremo dunque a fornirvi alcuni validi consigli che con cadenza costante verrano aggiornati per darvi sempre nuovi spunti gaudenti. Intanto ecco a voi gli indirizzi imperdibili dove bere bene in città (qui quelli dove mangiare bene), tra nuove aperture e insegne già affermate. Varcare la soglia di un cocktail bar a Milano non è mai stato così piacevole, come sempre #beveteconsentimento. 1930 (Colonne di San Lorenzo) Dal 2025 c’è un nuovo 1930. Rimane lo stesso spazio riservato di sempre, un luogo intimo come dall’apertura nel 2013. Ma non è più uno speakeasy, l’indirizzo è infatti conosciuto: Via Edmondo de Amicis 22, al piano inferiore del MAG la Pusterla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - 24 meravigliosi cocktail bar di Milano

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