In una zona sopra Gabicce Monte, un locale si distingue per aver trasformato la limonaia della sua struttura in un cocktail bar. La particolarità consiste nel fatto che il punto in cui si trova permette di vedere l’Adriatico, che da sfondo diventa elemento del progetto. Questa posizione offre una vista che integra il paesaggio marino con l’ambiente interno del locale. La scelta di inserire il bar in questa cornice naturale crea un’esperienza visiva unica.

C’è un punto, sopra Gabicce Monte, in cui l’Adriatico smette di essere sfondo e diventa parte del progetto. Dalla Gioconda insiste lì, dentro il perimetro del Parco San Bartolo, con una formula che nel giro di pochi anni ha cambiato pelle più volte senza mai rinnegare l’idea di partenza: lavorare sul territorio senza trasformarlo in scenografia. Il passaggio chiave è il 2021, quando l’ex dancing-pizzeria anni Cinquanta viene smontata e ricostruita come un sistema ibrido: ristorante e ospitalità diffusa. A guidare l’operazione Allegra Tirotti Romanoff, Stefano Bizzarri e lo chef Davide Di Fabio, già a lungo nella brigata dell’Osteria Francescana di Massimo Bottura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla Gioconda, un cocktail bar nella limonaia

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